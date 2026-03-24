Müge Anlı'da şok itiraf: "Babam Güllü'nün adını sayıklayıp öldü"

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 12:23 Son Güncelleme: 24 Mart 2026 12:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zonguldak Çaycuma'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Karka'dan müjdeli haber Müge Anlı stüdyosunda geldi. 2 aylık hasretin ardından annesi Güllü Hanım ile kucaklaşan gencin dönüşü, peş peşe gelen şoke edici itiraflarla, yeni hesaplaşmaların fitilini ateşledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Karka, yaklaşık 2 ay süren gizemli kaybın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sağ salim bulundu. Annesi Güllü Karka'nın, oğlunun kaybından sorumlu tuttuğu eski sevgilisi İbrahim Hakkı hakkında ortaya atılan şiddet ve "üfürükçülük" iddialarıyla gündeme gelen olay, canlı yayındaki kavuşma ve ardından gelen suçlamalarla yeni bir boyut kazandı.

2 AY SONRA BULUNDU Olay, Güllü Karka'nın 5 yıl önce eşini kaybettikten sonra hayatına giren İbrahim Hakkı ile yaşadıklarıyla başladı. İddiaya göre İbrahim Hakkı, Mehmet'i evden kovdu ve Güllü Karka'ya sistematik şiddet uyguladı. Maaş kartına el koyduğu ve darp ettiği öne sürülen İbrahim Hakkı hakkında yapılan şikâyet sonrası adli makamlar harekete geçti ve şüpheli cezaevine gönderildi. MÜGE ANLI'DA BÜYÜK KAVUŞMA

Yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınamayan Mehmet Karka ise Müge Anlı'nın programında bulundu. Anne ve oğlun canlı yayındaki kavuşması stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Mehmet Karka, İbrahim Hakkı'nın cezaevine girmesine sevindiğini söylerken, annesinin yanında kaldığı Baki Bey için "Öz babam gibi" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA ŞOK SUÇLAMALAR Ancak kavuşma sevinci uzun sürmedi. Mehmet'in "öz babam gibi" dediği Baki Bey'in öz kızı Sevgi Hanım canlı yayına bağlanarak babasına sert sözlerle yüklendi. Anne ve babasının kendisi bir yaşındayken ayrıldığını söyleyen Sevgi Hanım, babasının kendisine destek olmadığını ve arayıp sormadığını iddia etti.