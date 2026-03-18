atv Müge Anlı canlı izle: 18 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv’nin reyting rekortmeni programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayları ele alan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü

Katil zanlıları için yolun sonu cezaevi

55 yaşındaki iki çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal Balıkesir'den 7 Mart'ta kaybolmuştu. Kardeşinin kaybıyla alacaklılarla yaşadığı sorunlar arasında bir bağ olduğunu söyleyen Ali İhsan Baysal, "Kardeşim parasını kimseye kaptırmazdı" dedi.

Ahmet Baysal'ın kaybının 5. gününde cenazesi bulundu. Emekli Öğretmenin vahşi bir cinayete kurban gittiği açığa çıktı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü çok hızlı davrandı, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 Şüpheli de olay yerinde olduklarını kabul etti.

Ahmet Baysal'ın cansız bedeni, kayboluşunun 5. gününde evine yakın bir alanda Dut Limanı mevkisinde, dere yatağında bulundu. Canlı yayına katılan aile üyeleri, Baysal'ın çevresine borç para verdiğini, bu sebeple birçok kişiyle arasının bozuk olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan ve olay yerinde olduklarını itiraf eden üç katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldüler. Ahmet Baysal'ı kasten öldürmekle suçlanan Mehmet Dağara, Semih Kula ve Semih Taşkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.