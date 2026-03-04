ATV Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilsu ve Aziz Salan kardeşler, 2003 yılından beri görmedikleri anneleri Ayşe Mert'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmışlardı. 23 yıl sonra Müge Anlı'da bir başka mucize daha gerçekleşti ve Salan kardeşlerin yıllardır aradıkları annesi bir saatte bulunmuştu.

Stüdyoya gelen ama yayına çıkmak istemediğini söyleyen Ayşe Mert'e çocuklarının tepkisi çok sert oldu. 25 yıl sonra annelerine tekrardan şans vermek istediklerini söyleyen Salan kardeşler, "Küçükken yapmış bir hata bizi bırakıp gitmiş ama gel artık ya gel de görüşelim" dedi. Ayşe Mert, çağrılara sessiz kalamayarak evlatlarıyla arkası dönük bir şekilde yüzleşti.

Beklenen kavuşma 25 yıl sonra canlı yayında gerçekleşti. Ekran önüne çıkmak istemeyen Ayşe Mert, evlat hasretine daha fazla dayanamadı. Annelerini 25 yıl sonra bulmak isteyen Salan kardeşler, Müge Anlı'da mucize yaşadılar. Kızına olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayşe Mert, "Zannetmesinler ki onları aramadım, babaları yüzünden oldu. Ben gidebilirdim ama babaları tekrar evi basar diye korktum" dedi.

57 Yaşındaki Ali Demir, "34 yıllık eşim Habibe Adile Demir ile aramız kayınbiraderim Abdil yüzünden bozuldu" iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. İddiaların odağındaki eş Habibe ve kayınbirader Abdil stüdyoya geldi. Habibe Hanım, kocasından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, eve geri dönmek istemediğini açıkladı.

44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da Ankara'da eski eşinin evinde hayatını kaybetti. Ağabeyi Adem Arıkan'ın iddiasına göre, Arıkan o gün oğlu ile pikniğe gittiğini söylemiş, akşam saatlerinde ise 16 yaşındaki oğlu ve Mustafa Ünal isimli bir kişi tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirilmişti.

Güvenlik kamerası kayıtları, Arıkan'ın yaklaşık iki saat boyunca evde kaldığını ve sonrasında ambulans çağrıldığını gösterdi. Eski eş Sultan Seki'nin Dubai'de olduğu ve ev satışlarıyla ilgilendiği belirtilirken kızı Sude ise canlı yayına katılarak olay gecesi Mustafa Ünal'ı evde görmediğini söyleyerek olay gecesi yaşanılanları anlattı.