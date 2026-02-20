atv Müge Anlı canlı yayın: 20 Şubat 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucizevi kavuşmaların adresi Müge Anlı sayesinde yarım kalan bir hayat öyküsü daha eksik parçası bulunarak tamamlanmış oldu. 46 yaşındaki Sara Schafer, hiç görmediği biyolojik babası Ramazan Taşkın'ı Müge Anlı'da buldu. Yayınımızın ardından Sara Schafer, 46 yıl sonra kavuştuğu babası Ramazan Taşkın ve halası Hacer Uçar ile birlikte akrabalarının yanına gitti. Yeni tanıştığı ailesi tarafında sıcak karşılanan Sara, mutfağa girerek yıllar sonra bulduğu babasına kahve yaptı.

İstanbul Ümraniye'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevcan Onar, 18 Mart 2014 tarihinden bu yana haber alınamıyor. O dönem 29 yaşında olan kızlarının hayatından endişe eden aile, "Eşi Murat Onar'dan boşanmak istemişti. Bu kararından 1 yıl sonra evden kayboldu" dedi. Bir daha geri dönmeyen Sevcan Onar'ın söylenilenlere göre kaybolduktan sonra ablasına mesaj göndererek kadın sığınma evinde olduğunu söylediği öğrenildi. Dakikalar içinde sevindiren haber geldi. Sevcan Onar canlı yayına katıldı. Kendisine yeni bir hayat kurduğunu, yayından sonra ailesini arayacağını söyledi.

48 yaşındaki Filiz Taş sanal yolla tanıştığı üfürükçüye 27 bin TL kaptırdığı iddiasıyla başvurdu programa. Üfürükçü sözde şifa sağlayacağı garantisini vermişti. Yayına bağlanan izleyiciler bu kişinin kendilerini de dolandırdığını iddia ettiler. İddiaların odağındaki üfürükçü canlı yayına katıldı. Bu işleri bıraktığını kendisine iftira atıldığını söyledi. Yayına bağlananların yalan söylediğini iddia etti.