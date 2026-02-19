ATV Müge Anlı canlı izle: 19 Şubat 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'ten sırra kadem bastı. Müge Anlı'nın kapısını çalan Halime Pilğir, kardeşinin kaybolduğu zaman eski eşi tarafından şiddet gördüğünü söyledi. Yıllar sonra eski eş İsa Güç, Jasat ekipleri tarafından göz altına alınırken, eski kayınbirader Hüseyin Güç de gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Veysel Karani İlçe Jandarma ekipleri Güç ailesinin yaşadığı bölgede detaylı bir arama çalışması gerçekleştirildi. İsa Güç'ün abisi Hüseyin Güç kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına alındı" dedi.

46 yaşındaki Sara Schafer, hiç görmediği biyolojik babası Ramazan Taşkın'ı aramak için Almanya'dan Müge Anlı'nın stüdyosuna gelmişti. Babasının Manisalı ve adının Ramazan Taşkın olduğunu söyleyen Sara Schafer, yıllar sonra Müge Anlı'da güzel haberi aldı. Canlı yayında baba kızını kavuşturan Müge Anlı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Yıllar sonra babasına kavuşan Sara Schafer, halası Hacer Uçar ile de stüdyoda kucaklaştı. Sara Schafer'ın ortaya çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen hala Hacer Uçar, yeğenini ağırlamak için İstanbul'da kaldığı evine davet etti. Kuzenlerinin de Almanya'da yaşadığını öğrenen Sara Schafer, yıllardır aradığı ailesine Müge Anlı sayesinde kavuştu.

18 yaşındaki Ömer Tarhan, ailesine ait 200 bin lira değerindeki altınlarla Aydın'dan kayıplara karışmıştı. Evinden ayrılıp ailesini endişelendiren 18 yaşındaki genç Müge Anlı'da bulundu. Stüdyoda gözyaşları içinde oğullarına sarılan anne baba, Ömer'in evine dönmesini istedi. Ailesinin altınlarını almadığını söyleyen Ömer Tarhan, "Evden altında çalmadım. Kendi kredi kartımdan harcadım gösteririm. Buraya geldim kendime evde buldum. Otele gidecektim ama otelde yer kalmadığı için camide kaldım" dedi.

41 yaşındaki Özbekistanlı Lobar Rızayeva, 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisini 289 bin dolar dolandırdığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisinin kendisinin evlilik vaadiyle dolandırdığını söyleyen Lobar Rızayeva, "Ev ve eşya için benden sürekli para istedi. Benden para isterken de güzel mesajlar atıyordu" dedi. İddiaların odağındaki sevgili Ahmet Özmen, canlı yayına bağlandı ve hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.