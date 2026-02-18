CANLI YAYIN
Eski kayınbirader de gözaltında! Mekiye Akyel öldürüldü mü? "Tandır" iddiası kan dondurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Siirt'te 2024 yılında sırra kadem basan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel dosyasında düğüm çözülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen "tandır cinayeti" şüphesi, emniyetin dev operasyonuyla yeni bir boyuta taşındı. Eski eş İsa Güç'ün ardından, olayda adı geçen eski kayınbirader de gözaltına alındı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Mekiye Akyel olayıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki, 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in 2024 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı eski eşi İsa Güç ile görüşmeye gittikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Uzun süre kızlarından haber alamayan aile, çareyi Müge Anlı'nın programına başvurmakta buldu. Stüdyoya gelen kardeşi Halime Pilğir, Mekiye'nin evliliği boyunca hem eşinden hem de eşinin ailesinden şiddet gördüğünü öne sürerek kardeşinin hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

ESKİ KAYINBİRADER DE GÖZALTINDA

Canlı yayında dile getirilen iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Müge Anlı 18 Şubat tarihli yayınında önemli bir gelişmeyi paylaştı. Anlı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiğini ve eski eş İsa Güç'ün ardından eski kayınbiraderi Hüseyin Güç'ün de gözaltına alındığı belirtti.

MEKİYE AKYEL TANDIRDA MI YAKILDI?

Programda ayrıca, Akyel'in kaybolduğu gece köyde bir tandırın sabaha kadar yandığı yönündeki iddialar ve İsa Güç'ün imam nikâhıyla başka bir kadınla yaşamaya başladığı öne sürüldü. Canlı yayına bağlanan bir kadın ise Güç'ün kendisine tehdit içerikli sözler söylediğini iddia etti.

SAATLER SÜREN OPERASYON

Emniyet ve jandarma ekipleri, dosya çerçevesinde incelemelerini derinleştirirken, şüpheli görülen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda eski eş ve kayınbiradere ait evlerde yaklaşık 2,5 saat süren detaylı arama yapıldı.

Aramalarda özel eğitimli bomba arama köpekleri de görev aldı. Jandarma birliklerinin yanı sıra JASAT ekipleri ve K9 timleri de operasyona destek verdi.

