ATV Müge Anlı canlı izle: 18 Şubat 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'ten sırra kadem bastı. Kardeşi Halime Pilğir, onu aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelerek yardım istedi.

Genç kadının şiddet gördüğü eski eşinin yanından kaybolduğu iddia edilirken, yayınlarımız ihbar kabul edildi ve düğmeye basıldı. Eski eş İsa Güç, Jasat ekipleri tarafından gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında açıklamada bulunarak "Dünkü yayınımızın hemen ardından Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip harekete geçti ve eski eş İsa Güç gözaltına alındı" dedi.

68 yaşındaki Havva Of, "Elli yıllık kocam evimizi sattı, sokakta kaldım" iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. İddialarda adı geçen eş ve Havva Of'un kızı canlı yayına geldi. Konu işlendikçe ortaya atılan iddialar olayın seyrini değiştirdi. Havva Of'un bedensel engelli kızı Melek, eniştesi tarafından mağdur edildiğini ileri sürdü.

46 yaşındaki Sara Schafer, hiç görmediği biyolojik babası Ramazan Taşkın'ı aramak için Almanya'dan Müge Anlı'nın stüdyosuna geldi. Babasının Manisalı ve adının Ramazan Taşkın olduğunu söyleyen Sara Schafer, 23 yaşında gerçekleri öğrendiğini anlattı.

Babasının Türk olduğunu öğrenince 2 çocuğunun adını Türk ismi koyduğunu söyleyen Sara Schafer, annesinin ve biyolojik babasının tanışma hikayesini anlattı.

18 yaşındaki Ömer Tarhan, ailesine ait 200 bin lira değerindeki altınlarla Aydın'dan kayıplara karıştı. Ailesi onu aramak için stüdyoya geldi. 18 yaşındaki gencin psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu açıklandı. 11 Şubat'tan beri genç çocuğa ulaşılamadığını söyleyen Müge Anlı, "Ailesi değişik kitaplarda okuduğu ve bir şeyin içinde olduğunu söylüyor" dedi.