Osmanlı Devleti ilan edildi: Kuruluş Orhan'da yeni dönem
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 11. bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Orhan Bey’in adalet anlayışı, düşmanlarına karşı verdiği sert hükümler ve Osmanlı Devleti’ni ilan ettiği anlar geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
11.Bölümde Neler Oldu?
Orhan Bey'den Bursa Esnafına Adalet Mesajı
Bursa'da esnafı ziyaret eden Orhan Bey, halkın sorunlarını birebir dinledi. Gayrimüslim esnafa hitap eden Orhan Bey, "Teraziniz adaletten şaşmadığı müddetçe gönlünüz rahat olsun" sözleriyle güven verdi. İmparatordan alınacak altınların esnafın ticaretine destek olarak kullanılacağını açıklaması, şehir halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Asporça'ya Kurulan Tuzak Bozuldu
Asporça ile plan yapan Orhan Bey, Saroz ve Mabed Şövalyeleri'nin hain tuzağını bozdu. Tam zamanında yetişen Orhan Bey, Asporça'yı kurtarırken düşman cephede büyük bir panik yaşandı.
Orhan Bey'in, "Bugün buradan ben kimi istersem o ölecek." sözleriyle başlattığı baskında alpler düşmana ağır kayıplar verdirdi. Hektor'u alt eden Orhan Bey "Zalimler için yaşasın cehennem!" diyerek Hektor'un cezasını kesti.