atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

İbrahim Kayaslan cinayetinde sır perdesi aralandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayının ardından sevindiren haber geldi. Kayıp kızlar sağ salim bulundular.

Resül Mengü, bir arkadaşıyla birlikte kaybolan 13 yaşlındaki kızının bulunması için çalmıştı Müge Anlı'nın kapısını. Yayının ardından çok geçmeden üç gündür kayıp olan kızlarla ilgili güzel haber geldi. Resül Mengü kayıp kızının bulunmasının sevincini yaşıyordu. "Kızımı alıp eve götüreceğim. Bir problem yok. Kızımın arkadaşı da eve dönmeye ikna oldu. Bir sorun yok. Kızlar nerede kaldıklarını söylemediler. Biz de üzerlerine gitmedik.'' dedi.

Müge Anlı'da çözülen İbrahim Kayaslan cinayeti... Samime ''Eşe karşı kasten öldürme'' suçlamasıyla ile tutuklandı.

Şüphelerin odağındaki eş Samime Kayaaslan, sevgilisi İzzet Sözer, kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Eş Samime Kayaslan çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Denizli T tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaybının 120. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Berna Babaoğlu canlı yayında...

İsa Babaoğlu, üç günde nikâh masasına oturduğu karısı Berna Babaoğlu'na 4 aydır ulaşamıyordu. 120 gündür kayıp olan kadını Müge Anlı buldu. Yayına bağlanan kadın, resmi nikahlı evli olmadığını geri dönmeyeceğini söyledi.

36 yaşındaki 5 çocuk annesinin kaybı... Sevim Atar'dan 47 gündür haber yok.

Ordu'da yaşayan 36 yaşındaki Sevim Atar 4 Aralık'ta hastaneye diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Baba Hüseyin Atar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Telefonda hararetli şekilde biriyle tartıştı, sırra kadem bastı. Derviş Barut'un kaybında ev arkadaşına yönelik şüpheler...

Antalya Muratpaşa'da üç arkadaşıyla birlikte paylaştığı evinden ayrılıp Lara bölgesine giden Derviş Barut'un güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde telefonda hararetli bir tartışmaya girdiği görüldü. O anlar 32 yaşındaki adama ait son görüntülerdi...