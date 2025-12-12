"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 16:39
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
Annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim aldığı karar ile herkesi şok etti.
Kayınvalidesi Beyhan ve annesi Ayşe Hanım arasındaki gerginlik ise gözyaşları ile bitti.
Sevgisine Sahip Çıkan Seyit Ali Herkesi Şaşırttı
Melike ve Seyit Ali arasındaki olaylar bitmiyor. Seyit Ali'nin annesinin telefon bağlantısı ise ortalığı karıştırdı. Her şeye rağmen Melike'ye olan sevgisinin arkasında duran Seyit Ali ise herkesi şaşırttı.
Haftanın Kazananı Kim Oldu?
Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazanan gelin Yeşim oldu.
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!
