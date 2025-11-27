Ceyda Ateş kötü haberi hastanede verdi: "Son çare ameliyat"
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık problemi nedeniyle tedavi görüyor. Kolundaki yırtık nedeniyle zor günler geçiren Ateş, hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
"Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınan ve ardından yaşamını ABD'de sürdüren oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen Ateş'in, 2020'de Talia adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
37 yaşındaki ünlü oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Kolunda yırtık olduğunu belirten Ceyda Ateş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem" sözleriyle son durumunu paylaştı.
Ceyda Ateş, omzuna iğne yapıldığı anları ise "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak" sözleriyle paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ergenlik sandığınızdan daha uzun! Bilim insanları açıkladı: İnsan beyni 5 evreden geçiyor
- Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman? Final yayın takvimi
- Canan Karatay’dan süper zeka için kahvaltı önerisi: Uzun süre tok tutuyor
- İstanbul'da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar
- Hong Kong nerede, hangi ülkeye bağlı? Konumu ve güncel nüfus bilgisi
- 27 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi: Ankara'da hangi yollar kapalı, neden?
- Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: 2026 vergi, harç ve ceza ücretleri ne kadar olacak?
- Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?
- 2026’da evlenecekler dikkat! Ailelere devletten büyük destek: Toplam 645 bin TL cepte
- Kar sağanakla birleşecek! 5 günlük harita geldi: Dondurucu soğuk 81 ili etkileyecek
- Aralıkta Fed faiz indirir mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
- Geceleri fark etmiyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Uyurken yaptığınız o hareket ciddi bir tehdit