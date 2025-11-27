Ceyda Ateş kötü haberi hastanede verdi: "Son çare ameliyat"

Kaynak: Instagram

Ceyda Ateş, omzuna iğne yapıldığı anları ise "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak" sözleriyle paylaştı.

