Ceyda Ateş kötü haberi hastanede verdi: "Son çare ameliyat"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 14:08
Ceyda Ateş kötü haberi hastanede verdi: Son çare ameliyat

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık problemi nedeniyle tedavi görüyor. Kolundaki yırtık nedeniyle zor günler geçiren Ateş, hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınan ve ardından yaşamını ABD'de sürdüren oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen Ateş'in, 2020'de Talia adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

37 yaşındaki ünlü oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Kolunda yırtık olduğunu belirten Ceyda Ateş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem" sözleriyle son durumunu paylaştı.

Ceyda Ateş, omzuna iğne yapıldığı anları ise "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak" sözleriyle paylaştı.

