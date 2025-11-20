Orhan Bey'in oyunu düşmana hüsran obaya sevinç oldu!
Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Orhan, dördüncü bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminin birinci sırasında kaldı ve geceyi de üst sıralarda tamamladı.
#KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye ve dünya gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu.
Orhan Bey'in Rüyası
Orhan Bey'in rüyasında karşısına Bilge Kağan, Mete Han, Sultan Alparslan ve Hoca Ahmet Yesevi çıktı. Hakanlar, Orhan Bey'e babası ve kardeşiyle yaşadığı sınavı hatırlatarak bu cendereden nasıl çıkacağını sordular. Orhan Bey töreye vurgu yaparak"Kim ki töreye uya kutlana; kim ki töreye kıya sonuçlarına katlanır. " cevabını verdi.
Orhan Bey Zaman Kazanmak İçin Temurtaş'ın Karşısında
Orhan Bey, savaşı durdurmak ve kuşatmanın kaldırılacağını bildirmek için Temurtaş ve Flavius ile bir araya geldi. Orhan Bey, kuşatmanın savaşmadan da kaldırılabileceğini söyledi. Temurtaş'ın yetki ve konumla ilgili itirazları üzerine Orhan Bey, gerektiğinde güç kullanacağını belirterek görüşmeden ayrıldı.
İlhanlı'nın Yarhisar'daki Kıyımı Obanın Bağrına Ateş Düşürdü
Temurtaş'ın saldırısıyla düşen Yarhisar Kalesinden gelen şehit cenazeleri karşısında Kayı Obası büyük bir yıkım yaşadı. Malhun Hatun, yaşananların ardından oğluna, kardeşlerin birbirine düşmesinden ders çıkarması gerektiğini söyledi.
Orhan Bey'in Büyük Oyunu Düşmana Hüsran Obaya Sevinç Oldu
Kardeşler arasındaki gerginlik herkesi üzmekteyken Alaeddin Bey'in bir anda gelişini gören Orhan Bey'in beraberindekiler önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç yaşadı. Orhan Bey'in düşmana zayıf görünüp onları tedbirsiz yakalamak için yaptığı obada ikilik planı da başarıya ulaştı.
Alaeddin Bey , Şahinşah Bey'i Komutanlıktan Azletti
Karargahta Alaeddin Bey'i karşılayan Şahinşah Bey, fetih için her şeyin hazır olduğunu ve Osman Bey'e müjde vermenin yakın olduğunu söyledi. Ancak Alaeddin Bey, savaş olmayacağını belirterek alplar üzerinde artık hiçbir hükmünün bulunmadığını ifade etti.
Orhan Bey, Bursa'nın Tek Umudu Olan Son Giriş Noktasını Yok Etti
Orhan Bey'in alpları, Bursa'ya açılan tünelin yerini buldu ve tüneli patlatmak için hazırlık yaptı. Saroz ve askerleri tünelin içindeyken alplar patlamayı gerçekleştirdi.
Orhan Bey Kadim Emanetleri Teslim Aldı
Gece atıyla çıktığı gezinti sırasında kendisini bir mecliste bulan Orhan Bey bu kez de Ak Sakallılar tarafından imtihana çekildi. Meclisin sonunda Ak Sakallılar Orhan Bey'e emanetleri teslim ettiler.
