Orhan Bey’in oyunu düşmana hüsran obaya sevinç oldu!

Kaynak: ATV

Orhan Bey'in Rüyası

Orhan Bey'in rüyasında karşısına Bilge Kağan, Mete Han, Sultan Alparslan ve Hoca Ahmet Yesevi çıktı. Hakanlar, Orhan Bey'e babası ve kardeşiyle yaşadığı sınavı hatırlatarak bu cendereden nasıl çıkacağını sordular. Orhan Bey töreye vurgu yaparak "Kim ki töreye uya kutlana; kim ki töreye kıya sonuçlarına katlanır. " cevabını verdi.