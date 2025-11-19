Müge Anlı ATV canlı izle! 19 Kasım Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümünde şüpheliler arasında olan eski enişte Mustafa Uzun, söylediği çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Huriye Helvacı ve oğlunun neden hayatını kaybettiği sorusuna yanıt aranırken Mustafa Uzun'un tutarsızlıklar silsilesi haline gelen açıklamaları kuşku uyandırıyor. Ayağına elektronik kelepçe takılan Mustafa Uzun, bu durumdan rahatsız olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise eski eniştenin açıklamalarına tepki gösterdi. Eski eniştesinin neden eşiyle kaybolduğu gün görüşmediğini söyleyen Bayram Helvacı, "Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi" dedi.

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunu kayboldukları gün son gören kişilerden biri olan Aysel Şahin, Müge Anlı'ya konuştu.

Anlattığına göre oğluyla birlikte Köseali köyünden geçen 43 yaşındaki kadın, eski eniştesi Mustafa Uzun'un yanına gittiklerini söylemişti. Aysel Şahin, Huriye Helvacı'nın önce yürüyeceklerini sonrasında ise bir arabaya bineceklerini söylediğini anlattı.