Gözleri KaraDeniz’de nefes kesen teklif!

Kaynak: ATV

GÖZLERİ KARADENİZ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Aşklarını ilan ettikten sonra evden ayrılan Güneş ve Azil, görmeye bile cesaret edemedikleri bir rüyaya adım atar.

Güneş ve Azil'in evden ayrılışı Maçari konağında bomba etkisi yapar.

Her iki oğlunun da elinden kayıp gittiğini gören Osman, Azil'in kararlı duruşunu izlerken geçmişiyle yeniden bir yüzleşmeye girer.