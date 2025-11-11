11 Kasım 2025, Salı
Gözleri KaraDeniz'de nefes kesen teklif!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 08:19
Gözleri KaraDeniz'de nefes kesen teklif!

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu "Gözleri KaraDeniz" dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Azil, Güneş'i canlı müziğin olduğu bir mekâna yemeğe götürecek. Azil şarkılara eşlik ederken bir anda sahneye çıkıp mikrofonu eline alacak.

Tüm gözler onlardayken, Azil, Karadeniz'in deli dolu sevgisini anlatan sözleri eşliğinde Güneş'e evlilik teklifinde bulunacak. Bu sahne izleyicinin nefesini kesecek.

GÖZLERİ KARADENİZ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Aşklarını ilan ettikten sonra evden ayrılan Güneş ve Azil, görmeye bile cesaret edemedikleri bir rüyaya adım atar.

Güneş ve Azil'in evden ayrılışı Maçari konağında bomba etkisi yapar.

Her iki oğlunun da elinden kayıp gittiğini gören Osman, Azil'in kararlı duruşunu izlerken geçmişiyle yeniden bir yüzleşmeye girer.

Azil'in geçmişine dair öğrendiği sır, Aslı'yı Mehmet'le ittifak kurmaya yönlendirir.

Güneş, Azil'le kuracağı yeni hayatına hazırlanırken, geçmişte teyzesine güvenerek attığı bazı adımların geri dönüşü olmadığını öğrenir.

Haklarını yeniden kazanmak için bir çıkış yolu ararken bir kez daha Nermin'le karşı karşıya gelmek zorunda kalır.

Mehmet'in daveti üzerine yola çıkan Azil, buluşma yerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

Güneş'in eline geçen bir mektup, aşklarının gücünü bir kez daha sınava tabi tutacaktır.

Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

