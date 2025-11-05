ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Kasım Çarşamba yeni bölüm canlı yayın izle!

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Samime Kayaslan'ı sudan çıkaran balıkçılar konuştu. 2 Ağustos'ta eşinin yanında gölde yaşamını yitiren İbrahim Kayaslan'la ilgili olay gününün şahitleri, Samime Kayaslan'ı gölden yüz üstü çekerek çıkardıklarını sonrasında Samime'nin 'kocam gitti, ben çocuklarıma ne diyeceğim' dediğini söyledi.

Samime Kayaslan ve İzzet Sözer arasındaki mesajlaşların açığa çıktığı gün İbrahim Kayaslan'ın yanında olan Ferit Toy ve şüphelerin odağındaki gelin ve 22 yaşındaki genç arasındaki dedikoduyu da Ferhat isimli arkadaşından duyduğunu söyledi.

İbrahim Kayaslan'ın en yakın arkadaşı Ali Çetin konuştu. İbrahim Kayaslan eşinin ihanetini öğrendikten sonra yaşadığı hüznü mesaj yoluyla kendisiyle paylaştığını söyledi.

İbrahim Kayaaslan'ın şüpheli ölümü / ATV