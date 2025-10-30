Müge Anlı ATV canlı izle! 30 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşi, ekmeğini bölüştüğü arkadaşının yanında çıktı. Kayınvalide ve kayınpederi karşısında...

Halil Yüksel, eşi Menekşe Yüksel'in bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Dakikalar için eşi bulundu.

Yayına bağlanan Menekşe, Halil'in arkadaşı Ahmet'in yanında olduğunu ve Halil'den boşanacağını söyledi. Kayınvalidesi ve kayınpederi ile canlı yayında yüzleşti. Eşinin kendisini sevdiğini iddia etti.

Kayınvalide gelin canlı yayında karşı karşıya... İbrahim Kayaslan öldü mü, öldürüldü mü?

Denizli'de şüpheli ölüm. İhanete uğradığını öğrendi, şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

İddiaların odağındaki eş canlı yayında... Samime Hanım kayınvalidesi Esma Hanım ile yüzleşti. Esma Hanım, gelinin oğlunu aldattığını ve oğlunun bu sebeple öldürüldüğünü iddia etti.

