Müge Anlı ATV canlı yayın! 29 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkeme kararıyla velayeti babasına verilen 30 yaşındaki zihinsel engelli Alican Arslan'ın 15 Eylül'den itibaren kendisinden 24 yaş büyük Jale Damcı tarafından alıkonduğu iddia edilmişti. İddiaları doğrulayan Jale Damcı, ailenin karşısına geçerek Alican Arslan ile ilişkileri olduğunu söylemişti. Aile Bakanlığı zihinsel engelli Alican Arslan için devreye girdi ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Jale Damcı, alıkoyma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sümeyye Taş kaybının 8. Gününde Müge Anlı'da bulunmuştu. Eşinden beklediği değeri göremediğini, evlendiklerinde de gelinlik giymediğini söyleyen Sümeyye Taş, hayalini Müge Anlı'da gerçekleştirdi. Hayal ettiği gelinliği giyen Sümeyye Taş, eşi Adıgüzel Taş ile Müge Anlı'ya teşekkür etti.

17 Ekim'de İstanbul Sancaktepe'deki evinden kayıplara karışan Menekşe Yüksel'i aramak için eşi Halil Yüksel, Müge Anlı'nın kapını çaldı. Eşinin, arkadaşı Ahmet Taştan ile ilişkisi olduğunu iddia eden Halil Yüksel yaşadığı ihaneti Müge Anlı'ya anlattı.

Menekşe Yüksel günler sonra telefona bağlanarak eşiyle yüzleşti. Eşinin arkadaşı Ahmet Taştan ile kaçmadığını söyleyen Menekşe Yüksel, "Kocamın arkadaşına sığındım" dedi. Eşini sevdiğini söyleyen Halil Yüksel, "Mahkemede açsa boşanmayacağım" dedi.

40 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan, 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitirdi. Yakınları İbrahim Kayaaslan'ın bir cinayete kurban gittiğini düşünürken şüphe oklarını ise gelinlerine yönelttiler. Baba Hüsamettin Kayaaslan oğlunun hayatını kaybettiği Denizli Dımbazlar Göleti'ne gelinleri tarafında planlı bir şekilde çekildiğini iddia etti.