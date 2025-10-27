Çocuğun unutulma hakkı nedir? Milyoner'de çocuk hakları için dikkat geçen soru: Bu bir hak
ATV’de yayınlanan “Milyoner” yarışmasında, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında dikkat çekici bir soru soruldu. Unutulma hakkının vurgulandığı soruda ailelerin bu konuda hak sahibi olduğu vurgulandı. Konuya ilişkin konuşan sunucu Oktay Kaynarca ise "Gerçekten incelikli düşünülmüş bir hak." ifadelerini kullandı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı "Milyoner", dün akşamki bölümünde Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde önemli bir soruya yer verdi.
O SORU BEĞENİ TOPLADI
Yarışmada sorulan soru, "Dijital Dünyada çocuğun 'unutulma hakkı' ne anlama gelir?" şeklindeydi. Doğru cevap ise "Çocuğun kişisel verilerinin kamusal ve dijital alanlardan kaldırılması" oldu.
KAYNARCA: BU BİR HAK
Sunucu Oktay Kaynarca, soruyla ilgili olarak şu yorumda bulundu: "Gerçekten incelikli düşünülmüş bir hak. Bir sürü insan (anneler, babalar dahil) çocuklara sormadan içerikler paylaşıyorlar ama çocuk orada bulunmak istemeyebilir. Bu doğrultuda bu içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili bir hak."
