Müge Anlı atv canlı yayın: 26 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile olabilmek için düşünmeye karar verdi.

Eylül Sultan Ganer en son 4 yaşındayken gördüğü babasını aramak için gelmişti. 20 yıldır aradığı babası 20 dakikada bulundu. Eylül Sultan, 'baba sıcaklığını hissedemedim' dedi. Babasıyla görüşmek için düşünmeye karar verdi.

Babasının baskısı yüzünden mi evine dönemiyor?

Sümeyye Taş'ın babası canlı yayında... Kızının Adıgüzel'den boşanmasını o eve geri dönmesini istemediğini söyledi. Kızına karışamayacağını söyleyen baba, Sümeyye Taş son kararı verecek dedi.

Mustafa Sarıkabadayı'ya pahalıya patlayan aşk.



Yayının ardından Gülfer Çetinkaya, 'benim adıma ya da çocuklarımın adına gönderdiği bir para varsa dekontlarını göndersin, dekontlar kadar olan parayı ben ona geri ödeyeceğim' dedi. Sözünü tuttu, hesabına 64 bin TL gönderdi.

Feyzullah Çoraman cinayetinde katil kim?

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede yaşamını yitirmeden önce üç ismin adını söyledi. Tutuklanan isimler bir delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yayına katılan üç isim suçları olmadığını, aklanmak istediklerini söyledi.

17 yaşındaki Sevim Örücü aranıyor...

Gittiği bir düğünde tanıştığı 19 yaşındaki Polat Gezer isimli biri tarafından alıkonduğu iddia edildi.