Müge Anlı’da film gibi kurtarma operasyonu! Alıkonulan Merve’den itiraf! Adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 12:13
Müge Anlı, bir kadının daha hayatını kurtardı! Kaybolduktan 17 gün sonra bulunan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, hurdacılık yapan sevgilisi Yılmaz tarafından alıkonulmuştu. Müge Anlı ve ekibinin girişimleri sayesinde jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Dünkü yayının ardından ifadesi alınan Yılmaz, adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, kaybının 17. gününde sağ salim bulundu. Aydoğdu, kaçtığı kişi Yılmaz Akbaş ile birlikte Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlandı.

Aydoğdu, kendisinin tamamen kendi isteğiyle Yılmaz ile evlendiğini ve ailesiyle yaşamak istemediğini söylemişti. Ayrıca hurdacı olduğu öğrenilen Yılmaz'ın geçmişine ilişkin olarak programda bazı iddialar gündeme gelmişti.

HURDACI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yılmaz'ın akrabaları, Yılmaz'ın önceki eşlerine şiddet uyguladığı, 10'dan fazla evlilik yaptığı ve çeşitli suçlara karıştığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Ayrıca, yayına telefonla bağlanan bir vatandaş, Yılmaz'ın Merve Aydoğdu'yu sosyal medya platformlarında uygunsuz canlı yayınlar yapmaya zorladığını iddia etti.

ALIKONULAN MERVE'DEN İTİRAF

İhbar üzerine Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Savcılığın talimatıyla çiftin yaşadığı eve gidildi ve Yılmaz ile Aydoğdu ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bugünkü yayını gözyaşlarıyla açan Müge Anlı, olayla ilgili son gelişmeleri aktardı. İfadesi alınan Merve Aydoğdu, şiddete uğradığını itiraf etti. Bunun üzerine Yılmaz Akbaş adliyeye sevk edildi ve savcılığa ifade verecek.

