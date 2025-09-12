Müge Anlı’da film gibi kurtarma operasyonu! Alıkonulan Merve’den itiraf! Adliyeye sevk edildi

Kaynak: ATV

Aydoğdu, kendisinin tamamen kendi isteğiyle Yılmaz ile evlendiğini ve ailesiyle yaşamak istemediğini söylemişti. Ayrıca hurdacı olduğu öğrenilen Yılmaz'ın geçmişine ilişkin olarak programda bazı iddialar gündeme gelmişti.