09 Eylül 2025, Salı
Gözleri KaraDeniz'in Dursun'u Eren Ören: "İçinde intikam ateşi var"

Gözleri KaraDeniz'in Dursun'u Eren Ören: "İçinde intikam ateşi var"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 09:59
Gözleri KaraDeniz’in Dursun’u Eren Ören: İçinde intikam ateşi var

atv'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz", güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitlerken karakterleri de şimdiden merak konusu oldu. Dizide Dursun karakterine hayat veren genç oyuncu Eren Ören, hem rolü hem de dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

atv'nin yeni dizisi Gözleri "KaraDeniz" dizisinde "Dursun" karakterini canlandıran Eren Ören, yeni rolü hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"HER BÖLÜM DAHA DA DERİNLEŞİYOR"

İlk bölümün ardından dizide izleyicileri nelerin beklediğini anlatan Eren Ören, şunları söyledi: "Her bölüm daha da merak uyandıran ve güzelleşen bir hikayemiz var. Bölümler geçtikçe daha derin bağlar, dostluklar, aşk, intikam ve tabii Karadeniz'in sert rüzgarlarını hissedecekler. Yani her bölüm karakterlerin iç dünyasına daha çok ineceğiz."

Karakterinin en cazip yönlerini paylaşan Ören, Dursun'u şu sözlerle tanımladı:

"Dışarıdan neşeli bir Karadeniz delikanlısı gibi görünüyor ama içinde çok güçlü bir bağlılık ve aidiyet var. Özellikle Azil ile kurduğu kardeşlik bağı ve annesinin ölümünden sonra yanan o intikam ateşi bana çok cazip geldi."

Karadeniz ve racon kavramlarının anlamı ise çok net:

"Karadeniz deyince mertlik, racon deyince söze sadık kalmak geliyor. Karadeniz insanında bu çok güçlü bir şekilde var." Kendi hayatında imkânsız bir aşk yaşamadığını belirten oyuncu, "Bence imkânsız aşklar insana çok şey öğretiyor. Bazen ulaşamadığın şey, seni sen yapan en önemli deneyim olabiliyor." dedi.

Dizideki "Azil" karakterine gerçek hayatta tavsiye vermesi gerekseydi ne söyleyeceği sorulan Eren Ören, şu yanıtı verdi:

"Ona her şeyden önce kalbini dinlemesini söylerdim. Dostluklar, kardeşlikler çok önemli ama bazen seni bambaşka yerlere götürecek duygular çıkar karşına. O duyguları yok saymak yerine cesaretle yaşamak gerekir."

Her bölüm derinleşen hikâyesiyle seyircinin kalbine dokunan "Gözleri KaraDeniz" heyecan dolu gelişmeleri ile her Salı atv'de!

