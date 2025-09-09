Gözleri KaraDeniz'in Dursun'u Eren Ören: "İçinde intikam ateşi var"

Kaynak: ATV

"HER BÖLÜM DAHA DA DERİNLEŞİYOR"

İlk bölümün ardından dizide izleyicileri nelerin beklediğini anlatan Eren Ören, şunları söyledi: "Her bölüm daha da merak uyandıran ve güzelleşen bir hikayemiz var. Bölümler geçtikçe daha derin bağlar, dostluklar, aşk, intikam ve tabii Karadeniz'in sert rüzgarlarını hissedecekler. Yani her bölüm karakterlerin iç dünyasına daha çok ineceğiz."

Karakterinin en cazip yönlerini paylaşan Ören, Dursun'u şu sözlerle tanımladı:

"Dışarıdan neşeli bir Karadeniz delikanlısı gibi görünüyor ama içinde çok güçlü bir bağlılık ve aidiyet var. Özellikle Azil ile kurduğu kardeşlik bağı ve annesinin ölümünden sonra yanan o intikam ateşi bana çok cazip geldi."