ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 10:42 Güncelleme: 09.09.2025 10:43
Bebek firarda gerçek oldu! Müge Anlı’da mutlu son! 5 yaşındaki Deniz Deniz’den sevindiren haber

Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir kaybı daha mutlu sona ulaştırdı. Küçükçekmece’de kaybolan 5 yaşındaki işitme engelli Deniz’den sevindirici haber geldi. Minik Deniz, evinin 17 kilometre uzağında bulundu.

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 yaşındaki işitme engelli Deniz Deniz'in kayboluşu ile izleyicilerin yüreklerini ağza getiren bir olayı gündeme taşıdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kaybolan minik Deniz'in akıbeti merak ediliyordu. Minik Deniz'in annesi gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istemişti.

BEBEK FİRAR'DA GERÇEK OLDU

5 yaşındaki Deniz'den sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre küçük Deniz, Başakşehir Olimpiyat Spor Salonu civarında bulundu.

17 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dünkü yayının ardından minik Deniz'in bulunduğunu aktaran Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Deniz, bulundu arkadaşlar. Hatırlarsanız 'Bebek Firar'da' diye bir Hollywood filmi vardı, aynı onun gibi. Evinden çıkmış, inanılmaz ama 17 kilometre uzaklıkta bulunmuş. Bahariye metro istasyonuna kadar yürüyor, turnikelerden eğilerek geçiyor ve dört durak sonra Olimpiyat durağında inmiş. Dikkatli izleyicilerimizin yardımı sayesinde bulduk"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olaylar, sadece ekran başındakileri değil, civardaki vatandaşları da harekete geçirdi. Bir izleyici, "Programı izledim, duyarsız kalamadım. Çalıştığım bölge burası, civardaki parkları gezdim. Teşekkür ederim Müge Anlı'ya, böyle bir programla duyarlı vatandaşları harekete geçirdiği için" ifadelerini kullandı.

Bebek firarda gerçek oldu! Müge Anlı’da mutlu son! 5 yaşındaki Deniz Deniz’den sevindiren haber

Minik Deniz'in sağ salim bulunmasının ardından ailesi de Müge Anlı ve ekibine teşekkür etti.

