"Bebek firarda" gerçek oldu! Müge Anlı'da mutlu son! 5 yaşındaki Deniz Deniz'den sevindiren haber

17 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dünkü yayının ardından minik Deniz'in bulunduğunu aktaran Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Deniz, bulundu arkadaşlar. Hatırlarsanız 'Bebek Firar'da' diye bir Hollywood filmi vardı, aynı onun gibi. Evinden çıkmış, inanılmaz ama 17 kilometre uzaklıkta bulunmuş. Bahariye metro istasyonuna kadar yürüyor, turnikelerden eğilerek geçiyor ve dört durak sonra Olimpiyat durağında inmiş. Dikkatli izleyicilerimizin yardımı sayesinde bulduk"

Kaynak: ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olaylar, sadece ekran başındakileri değil, civardaki vatandaşları da harekete geçirdi. Bir izleyici, "Programı izledim, duyarsız kalamadım. Çalıştığım bölge burası, civardaki parkları gezdim. Teşekkür ederim Müge Anlı'ya, böyle bir programla duyarlı vatandaşları harekete geçirdiği için" ifadelerini kullandı.

Minik Deniz'in sağ salim bulunmasının ardından ailesi de Müge Anlı ve ekibine teşekkür etti.