03 Eylül 2025, Çarşamba
Gözleri KaraDeniz'de yıllardır saklanan sır açığa çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 11:52
atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği "Gözleri KaraDeniz" dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, daha ilk bölümden büyük beğeni topladı. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte detaylar...

1. Bölümde neler yaşandı?
Seferden dönen Azil, teknesindeki yasadışı mallara göz yummayınca, Mehmet Maçari'nin baş düşmanı oldu. Tesadüfen tanıştığı hem güzel hem de iyi kalpli olan Güneş'e ilk görüşte aşık olan Azil, hiç beklemediği anda karşısında babasını buldu.

Yıllar sonra Öksüz olmadığını öğrenen Azil, çok güçlü bir aile olan Osman Maçari'nin oğlu çıktı. Ölümcül hastalığa yakalanan Osman Maçari'nin son arzusu oğluna sahip çıkmaktı.

Hapisten yeni çıkan ve kendini babasının veliahttı olarak gören Mehmet'in koltuğu Azil'e kaptırmaya hiç niyeti yoktu. Ailesine yılladır sakladığı bu sırrı açıklayan Osman'ın ise tavrı netti. Azil'i istemeyen karşısında onu bulacaktı.

Ancak tehlikeyi çok daha büyümeden çözmeye kararlı olan Mehmet, Azil'in teknesine bomba koydu. Azil ve süt annesi bu hain saldırı karşısında gafil avlandı. Kalbini Rize'de bırakan Güneş ise İstanbul'a geri döndü.

İşte dizinin 2. bölüm fragmanı: "Tanıştırayım müstakbel nişanlım Güneş"

