Müge Anlı geri döndü! Türkiye O’nu izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 11:25
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Pazartesi günkü yayınıyla sezona başladı.

Program Tüm Kişiler kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %26,00 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

