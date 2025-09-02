Müge Anlı geri döndü! Türkiye O’nu izledi
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Pazartesi günkü yayınıyla sezona başladı.
Program Tüm Kişiler kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %26,00 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’de çalışanlarını en çok mutlu eden şirketler belli oldu: 2025'te THY, TUSAŞ ve daha birçok firma listede...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026
- e-Devlet’ten dev yenilik: Elektrik arızalarını artık tek tıkla bildirebileceksiniz! Peki nasıl çalışıyor?
- Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?
- İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili eylül ayının kaçında, hangi tarihte?
- Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...
- 7 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji'den eylül raporu geldi! Tropikal geceler sona eriyor! İstanbul ve Marmara’da yağış bekleniyor mu?
- Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç ekranı 2025 | AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi tarifi: Mahlepli ve mahlepsiz en kolay yöntem
- Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Tesbih namazı nasıl kılınır?