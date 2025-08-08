08 Ağustos 2025, Cuma
Aile Saadeti'nde konağı karıştıran sandık!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
08.08.2025
Aile Saadeti’nde konağı karıştıran sandık!

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 11 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! İşte 9. bölümden ipuçları...

9.Bölüm Özeti:

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur. Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez.

Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur. Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer.

Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar. Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür. Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.

Oyuncular: Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime).

Aile Saadet, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

