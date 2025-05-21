Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 21 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Kaynak: ATV

Babası hayatından endişe ediyordu. 12 yaşındaki çocuk evine geri döndü

Programı izleyen çocuk babasının kızmasından korktuğu için eve geri dönemediğini söyleyip izledikten sonra evine geri döndü.

Bayram Akçay'ın ablası konuştu.

Mehmet Çetin kaybında iddiaların yöneldiği Bayram Akçay'ın ablası Ayşe Akçay konuştu. Kardeşi Bayram Akçay'a sinirli olduğunu, gerçekleri söylemesi gerektiğini söyledi. Çarpıcı bir iddiada bulunan abla, ''Mehmet, karısını kıskandığı için kardeşime bıçak çekmiştir'' dedi.

Mehmet Çetin'in şüpheli kaybı, 8,5 yaşındaki çocuğun kuşku dolu ölümü...

Ölümünde şüpheler olan küçük Arda hakkında çarpıcı iddialar... Hamdi Kul, Fatma'nın kendisini aradığını, iş için yardım istediğini söyledi. Fatma Çavdar'ın oğlu Arda'yı Hüseyin Çavdar'ın öldürdüğünü kendisine de anlattığını söyledi.

Mehmet Çetin ve küçük Arda ile ilgili eş zamanlı operasyonlar...

Bayram Akçay, Derya Kor ve Çavdar çiftine gözaltı.

Üç kayıptan acı haber geldi. Mehmet Daşdemir, Murat Gezer ve Necati Demirci ölü olarak bulundu.

Berat Kırar, Muhammed Doğan Kırar ve Cemre Demirci aranıyor...