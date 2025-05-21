Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 21 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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Babası hayatından endişe ediyordu. 12 yaşındaki çocuk evine geri döndü
Programı izleyen çocuk babasının kızmasından korktuğu için eve geri dönemediğini söyleyip izledikten sonra evine geri döndü.
Bayram Akçay'ın ablası konuştu.
Mehmet Çetin kaybında iddiaların yöneldiği Bayram Akçay'ın ablası Ayşe Akçay konuştu. Kardeşi Bayram Akçay'a sinirli olduğunu, gerçekleri söylemesi gerektiğini söyledi. Çarpıcı bir iddiada bulunan abla, ''Mehmet, karısını kıskandığı için kardeşime bıçak çekmiştir'' dedi.
Mehmet Çetin'in şüpheli kaybı, 8,5 yaşındaki çocuğun kuşku dolu ölümü...
Ölümünde şüpheler olan küçük Arda hakkında çarpıcı iddialar... Hamdi Kul, Fatma'nın kendisini aradığını, iş için yardım istediğini söyledi. Fatma Çavdar'ın oğlu Arda'yı Hüseyin Çavdar'ın öldürdüğünü kendisine de anlattığını söyledi.
Mehmet Çetin ve küçük Arda ile ilgili eş zamanlı operasyonlar...
Bayram Akçay, Derya Kor ve Çavdar çiftine gözaltı.
Üç kayıptan acı haber geldi. Mehmet Daşdemir, Murat Gezer ve Necati Demirci ölü olarak bulundu.
Berat Kırar, Muhammed Doğan Kırar ve Cemre Demirci aranıyor...