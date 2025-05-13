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Bir Gece Masalı 32. bölüm: Mahir tuzağa düşüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 09:20
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Bir Gece Masalı 32. bölüm: Mahir tuzağa düşüyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.

Burak Deniz ile Su Burcu yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı, 32. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte yeni bölümden ipuçları...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

32.Bölüm:

"BAŞLI BAŞINA BİR ŞİİR"

Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir.Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir Kürşat'a zor bir seçim sunar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini öğrenen Asaf, ne yapacak? Zamanında Mahir' e ulaşabilecek midir? Yoksa hedefte duran Mahir'in canının bedeli başkası mı olacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Oyuncular : Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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