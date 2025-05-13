Bir Gece Masalı 32. bölüm: Mahir tuzağa düşüyor!

Kaynak: ATV

Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini öğrenen Asaf, ne yapacak? Zamanında Mahir' e ulaşabilecek midir? Yoksa hedefte duran Mahir'in canının bedeli başkası mı olacaktır?