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Sustalı Ceylan'da karanlık dünya Ceylan'ı içine çekecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 08:26
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Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrolünde olduğu Sustalı Ceylan dizisi 5. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Sustalı Ceylan beşinci bölümüyle bu akşam atv'de...

5.BÖLÜM ÖZETİ:

Bekri'nin acımasız güven testini geçen Ceylan, ilk görevi sırasında Bekri'nin iş birliği yaptığı kişilere ilişkin şüpheli bir detay fark eder.

Yeni işinin yüzleştiği tehlikeleri nedeniyle kararından vazgeçip yol yakınken dönmek istese de artık çok geçtir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yusuf'u kurtarmak için bulaştığı bu karanlık dünya Ceylan'ı her adımda daha da içine çeker.

Geçmişin ağır yükü altında her gün biraz daha ezilen Ferhat ise; Bekri'nin azılı düşmanı Hayalet'in, yıllardır aradığı kardeşi olup olmadığı ile ilgili gerçeğin peşindedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sabrı tükenen Ferhat, kardeşini bulmak için ne pahasına olursa olsun Bekri'den gizli, Bekri'ye karşı çalışır.

Yusuf'un hastaneden taburcu olmasıyla Ceylan ve Ferhat, aralarındaki tüm imkansızlıklara rağmen giderek yakınlaşırken; ölümden dönen Necmi kaldığı yerden Ceylan'ın hayatını cehenneme çevirmeye devam eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ceylan'ı hem oğlu hem de gelecekleri ile ilgili eskisinden de ağır tehdit ve sınavlar beklemektedir.

Ceylan her cephede ayrı savaş verdiği hayatta kalma mücadelesinde kendileri için bir çıkış yolu bulabilecek midir?

Geçmişin hayaletleri ile uğraşan Ferhat, Ceylan ve oğlu için hissettiği duygulara engel olabilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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