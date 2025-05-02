Sustalı Ceylan’da karanlık dünya Ceylan’ı içine çekecek!

Ceylan'ı hem oğlu hem de gelecekleri ile ilgili eskisinden de ağır tehdit ve sınavlar beklemektedir.

Ceylan her cephede ayrı savaş verdiği hayatta kalma mücadelesinde kendileri için bir çıkış yolu bulabilecek midir?

Geçmişin hayaletleri ile uğraşan Ferhat, Ceylan ve oğlu için hissettiği duygulara engel olabilecek midir?

Kaynak: ATV