Sustalı Ceylan'da karanlık dünya Ceylan'ı içine çekecek!
Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrolünde olduğu Sustalı Ceylan dizisi 5. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Sustalı Ceylan beşinci bölümüyle bu akşam atv'de...
5.BÖLÜM ÖZETİ:
Bekri'nin acımasız güven testini geçen Ceylan, ilk görevi sırasında Bekri'nin iş birliği yaptığı kişilere ilişkin şüpheli bir detay fark eder.
Yeni işinin yüzleştiği tehlikeleri nedeniyle kararından vazgeçip yol yakınken dönmek istese de artık çok geçtir.
Yusuf'u kurtarmak için bulaştığı bu karanlık dünya Ceylan'ı her adımda daha da içine çeker.
Geçmişin ağır yükü altında her gün biraz daha ezilen Ferhat ise; Bekri'nin azılı düşmanı Hayalet'in, yıllardır aradığı kardeşi olup olmadığı ile ilgili gerçeğin peşindedir.
Sabrı tükenen Ferhat, kardeşini bulmak için ne pahasına olursa olsun Bekri'den gizli, Bekri'ye karşı çalışır.
Yusuf'un hastaneden taburcu olmasıyla Ceylan ve Ferhat, aralarındaki tüm imkansızlıklara rağmen giderek yakınlaşırken; ölümden dönen Necmi kaldığı yerden Ceylan'ın hayatını cehenneme çevirmeye devam eder.
Ceylan'ı hem oğlu hem de gelecekleri ile ilgili eskisinden de ağır tehdit ve sınavlar beklemektedir.
Ceylan her cephede ayrı savaş verdiği hayatta kalma mücadelesinde kendileri için bir çıkış yolu bulabilecek midir?
Geçmişin hayaletleri ile uğraşan Ferhat, Ceylan ve oğlu için hissettiği duygulara engel olabilecek midir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Beyninizin hangi yönü daha aktif? Kuğu mu sincap mı gördünüz?
- Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
- Mühendislik harikası yapılar: Dünyanın en etkileyici 17 mega projesi
- ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?
- Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?
- FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR MAYIS 2025: 6 ay taksitle 75 bin TL fırsatı! Hangi bankalar 0 faizli kredi veriyor, kaç TL?
- En huzurlu, en mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?
- AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
- Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…
- Zeka haritası çıkarıldı! Türkiye'nin en akıllı şehri kim çıktı?
- Tarım Kredi Market İstanbul ilçe şubeleri listesi! Nerede var, nasıl gidilir?