Sustalı Ceylan 4. bölümde neler oldu? İlk işinde polislere yakalandı
Yürek Burkan bir annenin hikayesi olan Sustalı Ceylan, dün dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizi, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan’ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor.
atv'nin iddialı dizisi Sustalı Ceylan, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi! Peki, dördüncü bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
İLK İŞİNDE POLİSLERE YAKALANDI!
Cengizhan, Bekri'yi öldürmeye kalkıştıktan sonra, karısı ve çocuklarıyla birlikte tırlarla kaçmaya çalıştı. Ancak Ferhat, bu kaçışı engelledi. Yine de tırın arkasına gizlenen Cengizhan'ın eşi ve çocuklarının sınırı geçmesine sessizce izin verdi. Bekri, Cengizhan'ın arkasındaki asıl düşmanı ortaya çıkarmaya çalışırken, kızı Devrim, babasının Dilara ile olan ilişkisini öğrenince ailedeki dengeler altüst oldu.
Devrim, bu şok edici gerçeğin ardından soluğu Ferhat'ın yanında aldı. Bu sırada Cengizhan, Ferhat'a, Bekri'nin en çok korktuğu ismin "Hayalet" olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, tüm dengeleri bir kez daha değiştirdi. Öte yandan, Dilara, Yusuf için yurtdışından özel bir ilaç getirerek Ceylan'a büyük bir destek sağladı.
Hastanede babasını gören Yusuf'un "Ben de hastaydım, iyileştim." diyerek elini tutması ise izleyenlerin yüreğini dağladı. Ceylan, oğlunun böbreğini geri alabilmek için Necmi'yi köşeye sıkıştırdı. Ancak Necmi'nin bunu reddetmesi üzerine, Ceylan bıçağı Necmi'nin boğazına dayadı. Necmi, ilk kez Ceylan'ın gözlerindeki kararlılığı görünce büyük bir şok yaşadı.
Bu sırada başka bir cephede, Nur'u takip eden Cevahir, onu bir tacizciden kurtardı ve yaşadığı gerçeği Ceylan'a anlatması için Nur'u ikna etmeye çalıştı. Cevahir ayrıca, Yusuf'a böbreğini vermek istedi. Ancak Ceylan, bu büyük fedakarlığa izin vermedi.
Cevahir bunun üzerine babasına rest çekti: "Sen babasıysan, ben de abisiyim!" diyerek Yusuf'un hayatı için kendi babasını tehdit etti. Ferhat, Ceylan'ın karanlık işlere bulaşmasını engellemeye çalıştıysa da Bekri buna mani oldu. Oğlunun hayatı için her şeyi göze alan Ceylan, Bekri'nin kuryesi oldu. Ancak ilk görevinde hana adım atar atmaz sivil polisler tarafından yakalandı.
Artık Ceylan için dönüş yok!
Oğlunun hayatı için çıktığı bu karanlık yolculukta onu nasıl bir son bekliyor? Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle 2 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
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