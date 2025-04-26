Sustalı Ceylan 4. bölümde neler oldu? İlk işinde polislere yakalandı

Kaynak: ATV

İLK İŞİNDE POLİSLERE YAKALANDI!

Cengizhan, Bekri'yi öldürmeye kalkıştıktan sonra, karısı ve çocuklarıyla birlikte tırlarla kaçmaya çalıştı. Ancak Ferhat, bu kaçışı engelledi. Yine de tırın arkasına gizlenen Cengizhan'ın eşi ve çocuklarının sınırı geçmesine sessizce izin verdi. Bekri, Cengizhan'ın arkasındaki asıl düşmanı ortaya çıkarmaya çalışırken, kızı Devrim, babasının Dilara ile olan ilişkisini öğrenince ailedeki dengeler altüst oldu.

Devrim, bu şok edici gerçeğin ardından soluğu Ferhat'ın yanında aldı. Bu sırada Cengizhan, Ferhat'a, Bekri'nin en çok korktuğu ismin "Hayalet" olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, tüm dengeleri bir kez daha değiştirdi. Öte yandan, Dilara, Yusuf için yurtdışından özel bir ilaç getirerek Ceylan'a büyük bir destek sağladı.