ATV canlı yayın izle! 10 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

5 çocuğunu bırakıp giden eşi için diz çöktü. ''Annesinin yanına dönmesini istiyorum''

5 çocuklu yuvasını terk eden Nazlı Kaba 21. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayında eşi ve ailesiyle bir araya gelmişti. 5 çocuğunu bırakmıştı ama 2 çocuklu adama kaçmıştı Nazlı... Yayının ardından ilk olarak Aykut Kaba konuştu. Eşinin ailesinin yanına dönmesini istediğini söyledi. Nazlı Kaba ise ailesinin yanına gideceğini söyledi.

''Gelinimiz kılıç ve tas ile dini duygularımızı kullandı'' İsmail Cevizci'nin dolandırılma iddiası...

Hayal gücünü zorlayan olaylar silsilesi. 'Kendini melek ilan eden gelinimiz bizi dolandırdı' iddiası... Çankırı'dan çıkıp gelen İsmail Cevizci, söylediğine göre kardeşinin 6 yıl önce evlendiği gelinleri tüm aileyi hurafelerle etkisi altına alarak dolandırmıştı.

Kayınbiraderine Hz. Hamza'sın deyip kılıç mı verdi? Dolandırıcılık iddialarının odağındaki gelin canlı yayında...

İsmail Cevizci gelinimiz tarafından dolandırıldık iddiasıyla canlı yayında bahsettiği gelinle yüzleşti. Naciye Hanım, 24 yaşında olduğunu iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Psikolojisinin bozuk olduğu söylerken İsmail Cevizci'nin kendisiyle uğraştığını iddia etti.

29 yaşındaki Işılay Çelikbaş aranıyor...

Pazartesi günü İstanbul Okmeydan'ından kayboldu. Yüzde 50 zihinsel engeli olan Işılay'dan bir haber bekleniyor.