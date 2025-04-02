Mart ayında en çok atv izlendi! 3 kategoride birinci...

atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, izleyicilerin hem yemek tariflerine hem de sohbete doyduğu, çiftlerin kıyasıya mücadelesini ekrana getiren Nursel ile Mutfak Bahane, hem gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Mahir ile Canfeza'nın zorlu aşk yolculuğunu anlatan Bir Gece Masalı; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, yıllar sonra bir anda ortadan kaybolan kocasının ardındaki sırlarla yüzleşmek zorunda kalan Nehir'in hikayesini aktaran Başka Bir Gün, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini anlatan Zembilli ve Mehmet ile Handan'ın birbirinden farklı aile bağları ile içsel çatışmalarını ekrana taşıyan Can Borcu zirveye taşıdı.

Kaynak: ATV