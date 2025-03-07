Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi

NEHİR, SERDAR'A YARDIM ETMEK İÇİN YENİ BİR PLAN YAPTI

Ertesi gün kapıya gelen Suzan ve Ahmet ikilinin gerilmesine sebep olurken; Serdar saklandığı yerde az kalsın Ahmet'e yakalanıyordu. Suzan, Nehir'e bir teklifte bulunurken aynı zamanda ona Serdar'ı bulup getirmesi için Tuna'yla yaptığı anlaşmayı da söyledi. Deniz'in bir anda eve gelmesi ve Nehir'in Tuna'yı eve aldığını sanması üzerine Serdar kızının karşısına çıktı.

Baba kızın kavuşması izleyenleri derinden etkiledi. Nehir, Serdar'ın yardım isteğini kabul etti ve emniyetin içinden kimlerin İshak'a yardım ettiğini bulmak için bir plan yaptı. Planı uygulama aşamasında Hale, Melike ve Özlem'den destek alan Nehir aynı zamanda yaptıkları başka bir planla Murat'tan Serdar'ın gizli kimliğiyle açtığı kasayı öğrendi. Serdar'ın sakladığı anahtarı ele geçiren Nehir, kasada gizlediği harddisk ve soğuk cüzdana ulaştı.

Kaynak: ATV