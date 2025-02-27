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Bir Ramazan klasiği: Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Programları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 12:11 Güncelleme: 27.02.2025 12:12
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Bir Ramazan klasiği: Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Programları

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak.

Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Programları / Kaynak: ATV Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Programları / Kaynak: ATV

Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

Nihat Hatipoğlu ile Sahur
İlk Bölümü 28 Şubat / Saat: 03.45

Nihat Hatipoğlu ile İftar
İlk Bölümü 1 Mart / Saat: 17.30

Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Programları / Kaynak: ATVNihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Programları / Kaynak: ATV

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gönülleri titreten yorumlarıyla atv'de…

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