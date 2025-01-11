Can Borcu 4. bölüm: Mehmet gerçekleri anlatıyor
Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' dördüncü bölümüyle bu akşam atv'de. İşte dizinin 4. bölümüne dair ipuçları...
atv'nin yeni dizisi Can Borcu, 4. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Peki 4. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
4.Bölüm Özeti:
Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.
Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir. Yıllar sonra onarılan baba kız ilişkisi Mehmet'in sırrının ortaya çıkması ile geri dönülemez bir yere mi savrulacaktır?
Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı verdikten sonra elde edeceği şey düğümün çözülmesini sağlayacak mıdır? Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.
Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin'in gerilen ilişkisi denkleme Çınar'ın da girmesiyle yeni bir boyut mu kazanacaktır?
Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir.
Handan'ın karşısına çıkar ve ona kocasının ölümüyle ilgili bütün gerçeği anlatır.
Gerçeği öğrenen Handan şimdi ne yapacaktır?
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