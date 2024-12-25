Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Müge Anlı (atv)

DÜN NELER YAŞANDI?

3 çocuk annesi Cemile Kurak aranıyor... Eşi Erkan Kurak'tan dön çağrısı...

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Cemile'nin ailesinin "damadımızdan şikayetimiz yok. Kızımızın yediği önünde yemediği arkasındaydı. Kızımız telefonla çok ilgilenirdi. Ne olduysa o telefondan olmuştur. Kızımızın zeytin hasadına gittiğine de inanmıyoruz. Keşke kocası onu göndermeseydi. Bundan sonra da bizi ilgilendirmez. Cemile'den kocası sorumludur" dediği öğrenildi.

18 yaşındaki Süleyman Ataş'tan 4 gündür haber yok.

Kasiyerlik yapan 18 yaşındaki Süleyman Ataş "nasıl zengin olurum" diye sorup İstanbul'dan kayıplara karıştı. Ağabeyleri Tuncay ve Nihat onu aramak için stüdyoya geldi.

Nezaket Uyur'un arkadaşından çarpıcı iddialar... ''Eşinin kendisini kardeşlerinden kıskandığını söyledi''

Nezaket Uyur'un komşusu çarpıcı iddialarda bulundu. Arkadaş, Yusuf'un karısını kardeşlerinden kıskandığını, onlar evdeyken giyimine kuşamına dikkat etmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Arkadaş, Nezaket'in kaybolmadan önce tehdit altında olduğunu söylediğini ifade etti.