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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seda Karar'ı son gören arkadaşı canlı yayında... Maaş kartı eline nasıl geçti?

Kayıp Seda'nın 10 yıldır kimlik hareketinin olmadığı sadece babasından kalan emekli maaşının 2021 yılına kadar çekildiği açıklandı. Geçtiğimiz programda Gökhan isimli şahıs, kart yenileme tarihine kadar o maaşı kendisinin çektiğini itiraf etti.

Seda Karar'ın kaybında maske düşüren gerçekler... Gebelik ile ilgili hastaneye gittiği ortaya çıktı.

19 Ocak 2015 tarihinde Seda'nın gebelik gerekçesiyle Gökhan ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne gittiği açıklandı. Müge Anlı "Ocak'ta Seda gebelik gerekçesiyle gidiyor. 1 Şubat'ta şu anda birlikte yaşadığınız kadın ile birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Nasıl oluyor bu?" diye sordu. Gökhan "Onu da artık devletimiz bulacak" dedi.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Seda Karar'ı son gören arkadaşına gözaltı...

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Seda Karan'ın 2015 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili Gökhan Kayak hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle gözaltı kararı verdi.

Kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Annesinin dön çağrısına ne yanıt verdi?

İrem ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Yayın sonrası annesini gören İrem öfke nöbeti geçirdi. İrem Oruç aldığı kararın ardından tek başına döndü.

Kaynak: ATV