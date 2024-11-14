atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler!

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda.

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında yaşanacak güç savaşları dikkat çekerken kendini bu acımasız dünyanın içinde bulacak olan Aydan'ın neler yaşayacağı da merak konusu oldu.

Kaynak: ATV

DİZİNİN KONUSU

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içeride egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

Kaynak: ATV

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar.

Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

Kaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Itır Esen ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Kaynak: ATV

Holding yakında atv'de!