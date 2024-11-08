ATV canlı yayın izle! 8 Kasım Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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30 yıldır bulamadığı annesini Müge Anlı 30 dakikada buldu! Mucizevi kavuşmanın ardından neler yaşandı?

Ayşenur Yılmazer, kendisini 6 aylık bebekken terk eden annesi Fatma Sarı'yı bulmak için stüdyoya geldi. Ayşenur'un 30 yıldır aradığı annesini Müge Anlı yarım saatte buldu. Ayşenur 30 yıl sonra kavuştuğu annesine evinin kapılarını açtı. Mutfağa girip annesine yemekler yaptı. Fatma Hanım da torunlarıyla hasret giderdi. Müge Anlı'da bir aile daha kavuştu.

Eşi ve birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında karşı karşıya! 3 çocuk babası neden öldürüldü?

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya Ereğli ilçesindeki Ayçiçek tarlasında sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Kadriye'nin eşi Bahattin tarafından kıskançlık krizine kapılarak öldürülmüş olabileceği iddia edilmişti. Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere bugün stüdyoya Ahmet Tuzlu'nun gönül ilişkisi yaşadığı evli ve dört çocuk annesi Kadriye Hanım ve oğlu geldi.

Cinayeti işlediği iddia edilen kişi canlı yayında... İhaneti cinayetten önce öğrendi mi?

4 ay hapis yatan Kadiye Bayram'ın eşi Bahtiyar Bayram canlı yayında... İhaneti cinayetten sonra öğrendiğini anlatan Bahtiyar Bey, karısının cahilliğine verip onu affettiğini söyledi.

Müge Anlı (ATV)