Müge Anlı’da şoke eden itiraf! İhanet 2 milyona patladı! Hastanede tanıştığı refakatçi...

İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Esma Hanım, tedavi gördüğü sırada eşinin yan odadaki refakatçi ile ilişki yaşadığını öğrendi. 35 yıllık eşi İbrahim Bey'in sevgilisine tam 2 milyon TL kaptırdı. Esma Hanım, paralarını geri almak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

BÜTÜN BİRİKİMİNDEN OLDU!

İbrahim Bey, kendisinden 20 yaş küçük olan sevgilisi Selma Gündoğdu için Esma Hanım'ın altınlarını çalarak harcadığını itiraf etti.

"OTEL VE ALIŞVERİŞLERDE HARCADIK"

İhanetini kabul eden İbrahim Bey, "Büyük bir hata yaptım, her şeyi kendi isteğimle verdim" dedi.

KIZININ NİŞAN MASRAFLARINI DA KARŞILADI!

Selma'nın kendisinden para istemediğini söyleyen İbrahim, 100 bin TL'lik cep telefonu, kurs ve nişan masrafları gibi birçok harcama yaptığını açıkladı.

İki sevgilinin, hasta olan Esma Hanım evde ilaç beklerken otellerde kaldığı ve masaj yaptırdığı da ortaya çıktı. Yaşananlar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Esma Hanım, eşinin hala Selma ile görüştüğünü öğrenince adeta yıkıldı.

YAYINA GELMEDİ!

Müge Anlı'nın 8 Ekim tarihli yayınına Selma Hanım'ın gelmediği görüldü. Anlı, Selma Hanım'ın Urla'ya kaçtığını ve yayına katılmadığını belirtti.

Selma Hanım, sevgilisi İbrahim'e "Müge'ye çıkarsan beni bir daha göremezsin" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, Selma Hanım'ı tanıdığını söyleyen bir izleyici yayına bağlanarak, kadının evli olduğunu ve kendi kocasını da dolandırdığını öne sürdü.

"ZAMAN ZAMAN ALDATIYORDUM"

Yalan söyleyemeyen İbrahim Bey'in "Zaman zaman kaçamaklarım oldu, başka zamanlarda da Esma'yı aldattım" şeklindeki açıklaması herkesi şaşırttı.

Programın bu bölümünde Esma Hanım, evinin kapılarını Müge Anlı ekibine açtı. Evinin durumu, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzeten Esma Hanım, "Benim kocam Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor. Altınları getir, sana feda edeceğim bunu. Şu güzelliğe kıyamıyorum" ifadelerini kullandı.

35 YILLIK EŞİNİ KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETTİ

Bu benzetme üzerine Müge Anlı, "Kenan İmirzalıoğlu adına güzel olmasa da senin için çok güzel. Zaten herkes herkesi aynı kişiye benzetseydi, o zaman bir kişiyi kapışırdık. Aslında insan sevdiğini ne kadar güzel görüyor. Sen de git orada Selma'ya paraları kaptır" şeklinde yanıt vererek durumu mizahi bir dille ele aldı.