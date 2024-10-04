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'Bir Gece Masalı'dan yeni şarkı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:33
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’Bir Gece Masalı’dan yeni şarkı!

Jenerik Şarkısı "Sensiz Aşkı Neyleyim” Spotify'da Yayında Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı salı akşamları büyük beğeni ile izlenen atv’nin yeni dizi "Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı yayınlandı.

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