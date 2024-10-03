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Çöp evde yaşıyordu! Müge Anlı'da bulunan İrem Nazlım akıl hastanesine yatırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:32 Güncelleme: 03.10.2024 15:33
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Çöp evde yaşıyordu! Müge Anlı’da bulunan İrem Nazlım akıl hastanesine yatırıldı

20 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli İrem Nazlım, Müge Anlı'nın programında bulundu. Bodrum katındaki bir çöp evde yaşayan genç kız, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

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