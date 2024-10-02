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Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır bakın kaç yaşındaymış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:09 Güncelleme: 02.10.2024 17:12
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Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır bakın kaç yaşındaymış!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 'Holofira' karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük ilgi toplayan Bayır'ın özellikle yaşını öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Ecem Sena Bayır hakkında merak edilenler...

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