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Karadut'un 2. bölümü nefes kesti: Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 12:57
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Karadut’un 2. bölümü nefes kesti: Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

atv'nin iddialı dizilerinden olan Karadut, 2. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte Karadut'un son bölümünde yaşananlar...

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