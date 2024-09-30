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Karadut 2. bölümüyle bu akşam atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:16
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Karadut 2. bölümüyle bu akşam atv’de!

atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ikinci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana geliyor. Zuhal, babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanacak. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan Karadut dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

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