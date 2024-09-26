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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:19
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Reyting rekorları kıran ATV dizisi Kuruluş Osman, yaz arasının ardından 6. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit’in Osman Gazi karakterine hayat verdiği yapım, her çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Yazın sezon finaline giren dizinin yeni sezon tarihinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman’ın 6. sezonu ne zaman ekranlarda olacak?

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