24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Karadut ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:10
ABONE OL
Karadut ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi!

atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’ dün akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi, izleyicilerin beğenisini kazandı. İşte Karadut dizisinin 1. bölümüne dair merak edilen detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör