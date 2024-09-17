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MasterChef haftanın kaptanı kim oldu? Kırmızı ve Mavi takımlar kimler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 07:50
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MasterChef haftanın kaptanı kim oldu? Kırmızı ve Mavi takımlar kimler?

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir kaptanlık mücadelesi daha sona erdi. 16 Eylül 2024 akşamı, haftanın kaptanı yapılan zorlu oyun sonrasında belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği "MasterChef kaptan kim oldu?" sorusu sosyal medyada hızla gündem oldu. Bu hafta mavi takımın yeni lideri ve kırmızı takımın kaptanı seçildi. Haftanın takımları netleşirken, yarışmada tansiyon bir kez daha yükseldi. İşte 16 Eylül 2024 MasterChef’te yaşananlar...

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