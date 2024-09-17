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Kör Nokta’nın Asude’si İlayda Çevik yeni rolünü anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 11:15
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Kör Nokta’nın Asude’si İlayda Çevik yeni rolünü anlattı!

ATV’nin Osman Sınav imzalı, güçlü ve derinlikli senaryosuyla dikkat çeken yeni dizisi "Kör Nokta", izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Dizinin en etkileyici karakterlerinden biri olan Asude'yi canlandıran İlayda Çevik, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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