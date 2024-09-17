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Bir Gece Masalı 2. bölümüyle büyük bir başarıya imza attı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:15
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Bir Gece Masalı 2. bölümüyle büyük bir başarıya imza attı!

Salı akşamlarına damga vuran yeni dizi "Bir Gece Masalı", ikinci bölümüyle büyük bir başarı elde etti. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ve başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu.

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