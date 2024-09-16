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Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuk bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:25
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Müge Anlı’da aranan 15 yaşındaki çocuk bulundu!

Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Gözü yaşlı anne, kızının güvenilmez olduğunu düşündüğü kişiler tarafından alıkoyulduğunu ifade etmişti. Emniyet ekipleri, yayın sonrası annesini farklı bir numaradan arayan Esma Sare Ersalı'nın izini sürdü. Olayla ilgili 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

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